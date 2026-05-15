القيادة المركزية الأمريكية: منعنا 76 سفينة من دخول الموانئ الإيرانية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عن نجاح قواتها في اعتراض ومنع 76 سفينة كانت تعتزم التوجه إلى الموانئ الإيرانية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات الحظر البحري وتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تشارك حالياً في مهام فرض الحظر وتأمين التحركات البحرية، مشيرة إلى أن السفينة الحربية "يو إس إس تريبولي" (USS Tripoli) تعد من أبرز القطع البحرية المنخرطة في هذه المهام.

كما أرفقت القيادة المركزية في تدوينتها صورة لمروحية من طراز "سي هوك" (Seahawk) وهي تنفذ عمليات تدريبية وقتالية انطلاقاً من سطح السفينة "تريبولي" في عرض البحر.

وفيما يخص حصيلة العمليات منذ بدء إجراءات الحظر، كشفت القيادة المركزية أن قواتها شنت هجمات استهدفت 4 سفن، فيما تم اعتراض وإجبار 72 سفينة أخرى على العودة، ومنعها من مواصلة طريقها نحو الوجهات الإيرانية.

تأتي هذه الخطوات الأمريكية في سياق تشديد الضغوط وتكثيف الرقابة على الممرات المائية في المنطقة، بهدف رصد وإحباط أي محاولات لخرق العقوبات البحرية المفروضة على إيران.