بزشكيان يهنئ الزيدي بنيل الثقة ويؤكد تطلع طهران لفصل جديد من التعاون مع بغداد

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رئيس وزراء العراق السيد علي فالح الزيدي، بمناسبة نيل حكومته ثقة البرلمان.

ودعا بزشكيان في منشور له على منصة إكس اليوم الجمعة 15 أيار 2026، إلى تعزيز العلاقات الثنائية والانتقال بها نحو آفاق استراتيجية أرحب، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة تمثل فرصة لتعميق التعاون المشترك.

كما جدد التزام إيران بمساندة العراق في جهوده الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتثبيت دعائم الأمن.