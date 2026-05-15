بزشكيان يهنئ الزيدي بنيل الثقة ويؤكد تطلع طهران لفصل جديد من التعاون مع بغداد
أربيل (كوردستان24)- هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رئيس وزراء العراق السيد علي فالح الزيدي، بمناسبة نيل حكومته ثقة البرلمان.
ودعا بزشكيان في منشور له على منصة إكس اليوم الجمعة 15 أيار 2026، إلى تعزيز العلاقات الثنائية والانتقال بها نحو آفاق استراتيجية أرحب، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة تمثل فرصة لتعميق التعاون المشترك.
كما جدد التزام إيران بمساندة العراق في جهوده الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتثبيت دعائم الأمن.
السيد علي فالح الزيدي— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 15, 2026
رئيس وزراء العراق الموقر
أهنئكم وشعب العراق الشقيق بمناسبة نيل الحكومة ثقة البرلمان وبدء مهامها.آمل أن نشهد في المرحلة الجديدة وبالاستناد للأواصر العميقة بين شعبينا، فصلاً جديداً من التعاون الاستراتيجي
ستظل إيران إلى جانب العراق في مسار التنمية وترسيخ الأمن.