بكين تطالب بوقف دائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز "فوراً"

أربيل (كوردستان24)- دعت الصين، اليوم الجمعة، إلى إرساء وقف شامل ودائم لإطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط، مطالبة بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية "في أسرع وقت ممكن". وتأتي هذه الدعوة على هامش القمة الرفيعة المنعقدة في بكين بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان رسمي، إن الممرات البحرية يجب أن تُفتح استجابة لدعوات المجتمع الدولي، مشددة على ضرورة تحقيق استقرار دائم في منطقة الخليج. وأضاف البيان: "لا مبرر لاستمرار هذه الحرب التي ما كان يجب أن تندلع أصلاً"، في إشارة إلى النزاع المسلح الذي اندلع في 28 شباط/فبراير الماضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وفي تطور ميداني لافت، أعلن الحرس الثوري الإيراني، بالتزامن مع قمة بكين، أن القوات البحرية الإيرانية بدأت بالسماح للسفن الصينية حصراً بعبور مضيق هرمز منذ مساء الأربعاء، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تنسيق مباشر بين طهران وبكين.

وكانت إيران قد فرضت قيوداً صارمة على الملاحة في المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية منذ بدء العمليات العسكرية، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، رغم سريان وقف إطلاق نار "هش" تشوبه خروقات مستمرة منذ الثامن من نيسان/أبريل الجاري.

من جانبه، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" أمس الخميس، أن نظيره الصيني عرض المساعدة في حل أزمة مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن الرئيس شي تعهد بعدم إرسال أي معدات عسكرية لدعم إيران في حربها الحالية.

يُذكر أن الملف الإيراني وتوترات الشرق الأوسط تصدرت جدول أعمال الجولة الأولى من المباحثات بين الزعيمين، وسط آمال دولية بأن تنجح الضغوط الدبلوماسية الصينية في إنهاء الحصار البحري ووقف نزيف الحرب.