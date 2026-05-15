فائق زيدان يهنئ بـ"الاستحقاق الدستوري" ويؤكد: نتطلع لحكومة تُلبي تطلعات الشعب

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الشعب العراقي والقوى السياسية بمناسبة استكمال الاستحقاقات الدستورية الناتجة عن الممارسة الديمقراطية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، والتي تمخضت عن تشكيل حكومة جديدة وصفها بأنها ذات لون جديد ومختلف عن سابقاتها.

وأعرب القاضي زيدان في بيان له، عن أمله في أن تنجح الحكومة الجديدة في النهوض بواقع الدولة العراقية، مشدداً على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين والوصول إلى مستوى الأداء الذي يحظى بقبول ورضا المرجعية الدينية العليا، بوصفها المعبر الأصيل عن إرادة ورغبات العراقيين.

وصوّت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الخميس 14 ایار 2026، على الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، وذلك خلال جلسة منح الثقة التي عُقدت في بغداد.

وضمت التشكيلة الوزارية عدداً من الحقائب السيادية والخدمية، وجاءت على النحو الآتي:

1- علي باسم محمد خضير وزيراً للنفط

2- فؤاد حسين وزيراً للخارجية

3- محمد نوري أحمد وزيراً للصناعة

4- علي سعد وهيب وزيراً للكهرباء

5- عبد الحسين عزيز وزيراً للصحة

6- سروة عبد الواحد وزيرة للبيئة

7- عبد الرحيم جاسم وزيراً للزراعة

8- مثنى علي مهدي وزيراً للموارد المائية

9- مصطفى نزار جمعة وزيراً للتجارة

10- خالد شواني وزيراً للعدل

11- عبد الكريم عبطان وزيراً للتربية

12- وهب سلمان محمد وزيراً للنقل

13- فالح الساري وزيراً للمالية

14- مصطفى جبار سند وزيراً للاتصالات

وجاء التصويت وسط ترقب سياسي وشعبي لمخرجات الحكومة الجديدة وبرنامجها التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.