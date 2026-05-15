وزير صحة إقليم كوردستان يهنئ نظيره الاتحادي بمناسبة تسنمه مهام منصبه

أربيل (كوردستان24)- أجرى وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور سامان برزنجي، اتصالاً هاتفياً مع وزير الصحة في الحكومة الاتحادية، الدكتور عبد الحسين الموسوي، لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمه مهام منصبه في التشكيلة الوزارية الجديدة.

وخلال الاتصال، ناقش الجانبان عدداً من الملفات والقضايا الهامة المتعلقة بالواقع الصحي وسبل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأعرب الدكتور سامان برزنجي عن تمنياته للوزير الجديد بالنجاح في مهامه، مؤكداً على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وترسيخ العلاقات بين الوزارتين، بما يصب في مصلحة الشأن العام ويسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية.

من جانبه، قدم وزير الصحة الاتحادي شكره وتقديره لهذه المبادرة، مؤكداً حرص وزارته على العمل بروح الشراكة والتعاون التام مع وزارة الصحة في الإقليم، لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمواطنين في عموم العراق وإقليم كوردستان.