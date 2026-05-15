الإمارات والهند تبرمان سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية في أبوظبي

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، و ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، يوم الجمعة، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي للدولة، بهدف توسيع آفاق التعاون وتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وشملت الاتفاقيات المتبادلة، التي جرت بحضور قيادات من الجانبين، المجالات الحيوية التالية:

قطاع الطاقة: تم تبادل اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة. كما تم تبادل اتفاقية ثانية بين "أدنوك" وشركة النفط الهندية المحدودة بشأن توريد غاز البترول المسال. قام بتبادل الاتفاقيتين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك، و فيكرام ميسري، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

الدفاع والأمن: جرى تبادل اتفاقية بشأن إطار عمل الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين وزارتي الدفاع في دولة الإمارات وجمهورية الهند، مثل الجانب الإماراتي فيها الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، ومن الجانب الهندي فيكرام ميسري.

الذكاء الاصطناعي والحوسبة: وقعت مجموعة "G42" وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع مركز تطوير الحوسبة المتقدمة لإنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة "8 إكسافلوب" في الهند. تبادل المذكرة منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة G42، و فيكرام ميسري.

الصناعة البحرية: أُبرمت مذكرتا تفاهم بين شركة "كوشين" لبناء السفن المحدودة وشركة "درايدوكس وورلد" (التابعة لموانئ دبي العالمية)؛ الأولى لإنشاء مجمع لإصلاح السفن في "فادينار"، والثانية للتعاون مع "مركز التميز في مجال الملاحة البحرية" لتنمية المهارات في إصلاح السفن. تبادل المذكرات عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، و ديباك ميتال، سفير الهند لدى الدولة.



وعلى هامش اللقاء، أعلن الجانبان عن صفقات استثمارية كبرى تعزز الروابط الاقتصادية، شملت:

القطاع المصرفي: استثمار من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 11.02 مليار درهم (حوالي 28,300 كرور روبية هندية) للاستحواذ على حصة 60% في بنك "RBL" الهندي.

الصناديق السيادية: استثمار بقيمة 3.67 مليار درهم (حوالي 9,440 كرور روبية هندية) من جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي (NIIF).

الشركات القابضة: استثمار من الشركة العالمية القابضة (IHC) بقيمة 3.67 مليار درهم (حوالي 9,440 كرور روبية هندية) للاستحواذ على حصة في شركة "SAMMAN CAPITAL" في جمهورية الهند.

تعكس هذه الاتفاقيات والتدفقات الاستثمارية الضخمة التزام البلدين بتعميق العمل المشترك وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مختلف القطاعات الحيوية.