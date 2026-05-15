طهران: طائراتنا من طراز F-5 وصلت إلى القواعد الأمريكية في الكويت بفضل قوة الإيمان

أربيل (كوردستان24)- أكد القائد العام للجيش الإيراني، الأمير حاتمي، اليوم الجمعة، على الدور المحوري لـ "قوة الإيمان" في تعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية للدفاع عن البلاد، مشيراً إلى أن هذه القوة هي التي تتفوق على التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.

وفي تصريحات حديثة له، قال حاتمي إن "سلاح الإيمان" هو الذي مكن طائرة حربية من طراز "إف-5" (F-5) من الوصول إلى أجواء القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت، في وقت يمتلك فيه الجانب الأمريكي أحدث منظومات الدفاع الجوي والبري في العالم.

وأضاف القائد العسكري الإيراني أن القوة الإيمانية للقوات الإيرانية تسبب حالة من "الإرباك والذهول" لدى الأعداء، لدرجة تدفعهم أحياناً لاستهداف طائراتهم بالخطأ. وجدد حاتمي التزام القوات المسلحة بالدفاع عن سيادة الأراضي الإيرانية واستقلالها ونظام الجمهورية الإسلامية "حتى آخر قطرة دم".

في المقابل، كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أمس الخميس، عن تفاصيل العمليات العسكرية ضد طهران.

وأوضح كوبر أنه خلال الثلاثين شهراً التي سبقت العمليات العسكرية المباشرة ضد إيران، شنت الجماعات الموالية لطهران أكثر من 350 هجوماً استهدف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين.

وأكد القائد الأمريكي أن الهجمات الأخيرة حققت أهدافها العسكرية بدقة، مشيراً إلى تقارير استخباراتية تفيد بتدمير نحو 90% من البنية التحتية للصناعات الدفاعية الإيرانية جراء تلك العمليات.