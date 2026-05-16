البنتاغون يستقبل "جيرالد فورد" بعد أطول مهمة بحرية منذ نصف قرن

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع، بيت هيغسيث، سيتقدم اليوم السبت مستقبلي حاملة الطائرات العملاقة "يو إس إس جيرالد فورد"، إيذاناً بختام واحدة من أطول المهام القتالية في التاريخ الحديث للبحرية الأمريكية، والتي استمرت نحو 11 شهراً.

وكشفت بيانات المعهد البحري الأمريكي (USNI) أن الحاملة، التي تعد الأضخم عالمياً، أمضت 326 يوماً متواصلاً في عرض البحر، لتسجل بذلك ثالث أطول فترة انتشار منذ حرب فيتنام، وأطول مهمة لحاملة طائرات أمريكية خلال الخمسين عاماً الماضية، حيث لم يتجاوزها تاريخياً سوى الحاملتين "ميدواي" (332 يوماً) و"كورال سي" (329 يوماً) في سبعينيات وستينيات القرن الماضي.

وشهدت مهمة "جيرالد فورد" نشاطاً عملياتياً مكثفاً شمل جغرافيا واسعة؛ حيث شاركت في العملية العسكرية المتعلقة باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قبل أن يتم تحويل مسارها إلى منطقة الشرق الأوسط لتعزيز الردع العسكري الأمريكي في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

كما واجهت الحاملة تحديات ميدانية خلال تواجدها في البحر الأحمر، حيث تعرضت لحادث حريق استدعى بقاءها في البحر المتوسط لأسابيع إضافية لأغراض التقييم الفني والعملياتي، قبل أن تشق طريقها للعودة إلى قاعدتها الرئيسية في الولايات المتحدة، منهيةً بذلك فصلاً تاريخياً من الانتشار البحري العسكري.