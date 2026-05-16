استئناف الرحلات الجوية بين السليمانية وإسطنبول بعد فترة توقف

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، عن الاستئناف الرسمي لرحلاتها الجوية المباشرة بين العراق وتركيا، حيث دشنت الشركة أولى رحلاتها من مطار السليمانية الدولي باتجاه مطار إسطنبول.

ووفقاً لبيان صادر عن قسم العلاقات العامة والإعلام في مطار السليمانية الدولي، وبناءً على جدول الخطوط الجوية العراقية للمطار، من المقرر أن تستأنف اليوم السبت، 16 أيار 2026، الرحلات الجوية بين (السليمانية - إسطنبول - السليمانية) رسمياً.

وأشار البيان إلى أنه وفقاً للجدول الموضوع، سيتم في البداية تسيير رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم سبت في تمام الساعة 3:15 مساءً.

من جهة أخرى، صرح عطاء أنور، رئيس اتحاد المكاتب والشركات السياحية في السليمانية لـ كوردستان 24، بأن رحلة العودة ستتم في اليوم نفسه، أي أن الطائرة التي تنقل المسافرين إلى تركيا هي نفسها التي ستعيد المسافرين.

يُذكر أن استئناف هذه الرحلات يأتي بعد تنسيق فني وإداري بين سلطات الطيران في البلدين، وسط توقعات بزيادة عدد الرحلات مستقبلاً تلبية للطلب المتزايد على هذا الخط الحيوي.