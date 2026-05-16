حكومة كوردستان تقترب من إنجاز مشروع روناكي في "بردەرش" وإلغاء المولدات الأهلية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية كهرباء قضاء "بردەرش" التابع لمحافظة دهوك، اليوم السبت، عن قرب إنجاز مشروع تزويد القضاء والمناطق التابعة له بالتيار الكهربائي على مدار الساعة، وذلك ضمن إطار مشروع روناکي الاستراتيجي الذي تتبناه حكومة إقليم كوردستان.

وأكد مدير كهرباء القضاء، أرشد محمد علي، في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن الفرق الفنية تعمل بوتيرة متسارعة منذ شهر لتنفيذ المشروع الذي سيغطي مركز القضاء والمجمعات السكنية وأكثر من 120 قرية تابعة له.

وأوضح أن العمل يسير وفق مرحلتين؛ حيث أُنجزت نسبة 90% من عمليات صيانة وتحديث المحولات الكهربائية، على أن تتبعها المرحلة الثانية المتمثلة في تركيب المقاييس الذكية لـ 14 ألف مشترك متبقٍ من أصل 39 ألفاً في عموم القضاء.

وكشف مدير الكهرباء عن تقديم حزمة حوافز مالية للمواطنين تزامناً مع إطلاق الخدمة الجديدة، تشمل تخفيضات تدريجية على أجور الاستهلاك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التنفيذ؛ تبدأ بخصم 50% في الشهر الأول، ثم 25% في الثاني، و15% في الشهر الثالث، وذلك لتسهيل انتقال المشتركين إلى النظام الجديد.

ويُعد مشروع "روناکي"، الذي أطلقه رئيس الوزراء مسرور بارزاني، أحد أبرز المشاريع السيادية للكابينة الوزارية التاسعة، يهدف إلى إنهاء الاعتماد على المولدات الأهلية وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين، فضلاً عن تحسين الواقع البيئي.

وبعد نجاح التجربة في العاصمة أربيل، يتوسع المشروع ليشمل قضاء بردەرش الاستراتيجي الواقع على الطريق الرابط بين أربيل ودهوك، مع توقعات بدخول الخدمة حيز التنفيذ الكامل بحلول نهاية شهر حزيران المقبل.