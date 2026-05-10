صدور العدد الـ 19 من مجلة كوردستان بالعربي

أربيل (كوردستان24)- صدر العدد التاسع عشر من مجلة "كوردستان بالعربي" عن ربيع 2026، والتي تقدم مجموعة من مقالات التي تسلط الضوء على المواضيع السياسية والاقتصادية والثقافية والتأريخية والنشاطات الكوردية.

ويشارك في كتابة مواد المجلة في عددها الصادر حديثاً، عدد من الصحفيين والباحثين والكتّاب من دول متعددة، حيث يتطرق العدد لمواضيع استراتيجية تمس حاضر إقليم كوردستان ومستقبله.

ويتضمن العدد الحديث من "كوردستان بالعربي"، مواد صحفية ضمن مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع والأدب والموسيقا والرياضة والمرأة، من بينها:

لقاءات صحفية من بينها، مع القنصل المصري في أربيل محمود فاروق، كذلك لقاء مع المخرج السينمائي الكوردي مانو خليل.

"كوردستان بالعربي" مجلة شهرية مستقلة تصدر شهرياً بنسختها الورقية من إقليم كوردستان، إلى جانب موقع إلكتروني ينشر الأخبار والأحداث على مدار 24 ساعة.

تهتم "كوردستان بالعربي" بنشر مجموعة واسعة من المواضيع السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها من المواد الصحفية.

كما تتضمن مقابلات مع شخصيات بارزة في المجتمع الكوردي إلى جانب مقالات رأي يكتبها كتاب وصحفيون يقدمون من خلالها رؤية قيّمة حول القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية في جميع أنحاء المنطقة.

وتُعَدُّ المجلة مصدراً معرفياً لكل من يتطلّع إلى اكتساب معلومات حول الجوانب المختلفة المتعلقة بالتاريخ والثقافة والسياسة والنشاطات الكوردية التي ربما لا تكون معروفة على نطاق واسع خارج حدودها.

وتسعى "كوردستان بالعربي" لأن تكون منصة موضوعية للقراء من خلال الجمع بين الصحافة المهنية ووجهات النظر المتنوعة، وتكون مناخاً ملائماً للنقاشات العامة حول ما يجري في المنطقة وخارجها.

وبالإضافة إلى دورها الإعلامي، تعمل "كوردستان بالعربي" بشكلٍ وثيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة داخل المجتمعات الكوردية في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال المقابلات ومقالات الرأي والتقارير الصحفية التي تسلط الضوء على القضايا الملحة كوردياً، تعمل "كوردستان بالعربي" من أجل المساهمة في خلق ظروف مناسبة لأبناء الشعب الكوردي في الخارج لإمكانية الوصول إلى معلومات حول ما يحدث في إقليم كوردستان وما يصعب عليه الاطلاع.