"العقرب الإمبراطوري".. كائن نادر يسكن أربيل وثمن سمه يضاهي الذهب

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) – في مشهدٍ يثير الدهشة والرعب في آنٍ واحد، استعرض مراسل "كوردستان 24" في أربيل واحداً من أندر وأخطر أنواع العقارب في العالم، والذي يعرف بـ "العقرب الإمبراطوري" ذي الأصول الأمريكية.

خلال الحوار، كشف الخبير المربي لهذا النوع عن حقائق مذهلة، حيث أوضح أن هذا العقرب لا يعد مجرد كائن للزينة، بل هو كنز طبي؛ إذ يصل سعر اللتر الواحد من سمه إلى 10 ملايين دولار أمريكي، وذلك بسبب ندرته الفائقة وصعوبة استخلاصه، حيث يتطلب الأمر تجميع السم قطرة بقطرة من آلاف العقارب، لاستخدامه في الأبحاث والمجالات الطبية الحيوية.

وحول مستوى خطورته، حذر الخبير من أن لدغة هذا النوع "فتاكة"، حيث لا تتجاوز حياة المصاب بها أكثر من ساعة واحدة ما لم يتم التدخل السريع. ويتميز هذا العقرب بلونه الأسود القاتم وحجمه الضخم الذي قد يصل إلى ثلاثة أضعاف حجم العقارب المحلية المعتادة، مع إمكانية وصول أنواع أخرى من هذه الفصيلة إلى أطوال قياسية تصل إلى 80 سنتيمتراً.

وعلى الرغم من الطلب الكبير عليه من قبل الهواة، أكد المربي أن هذا الكائن ليس معداً للبيع، بل يُحتفظ به كهواية منزلية داخل أحواض زجاجية مهيأة، لكونه كائناً لا يصدر روائح ولا يشكل خطراً مباشراً طالما ظل داخل محيطه الآمن.

وفي ختام التقرير، أشار المراسل آزار فاروق إلى أن هذا العقرب، رغم جاذبيته الفريدة، يظل كائناً يحمل في طياته "موتاً محققاً" في حال التعرض له، مما يجعله محط أنظار الباحثين والمهتمين بالغرائب الطبيعية في إقليم كوردستان.

تقرير : ازار فاروق - أربيل – كوردستان 24