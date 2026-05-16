ثمانية قتلى على الأقل بتصادم قطار شحن وحافلة في بانكوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قضى ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين في تصادم بين قطار شحن بضائع وحافلة السبت في وسط العاصمة التايلاندية بانكوك، وفق ما أفادت الشرطة.

وقال قائد شرطة بانكوك أورومبورن كونديسومريت "لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 35 آخرون. تم إخماد الحريق الآن، ونحن نحاول انتشال الجثث"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقع الحادث بُعيد الظهر عند تقاطع شديد الازدحام في وسط العاصمة التايلاندية.

وبدا القطار في لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقترب بسرعة معتدلة من تقاطع بين السكة الحديد وطريق السيارات، ثم اصطدم بحافلة النقل العام التي اندلعت فيها النيران على الفور.

وأظهر البث المباشر لمحطة التلفزيون العامة "تاي بي بي إس" أن الحريق أُخمد بسرعة قبل أن يُفرض طوق على المنطقة لتمكين فرق الإنقاذ من تنفيذ مهمتها.

وتعبر هذا التقاطع عشرات الآلاف من المركبات يوميا. ويعبر خط القطار وسط العاصمة بأكبر مطاراتها.

وتكثر حوادث النقل نسبيا في تايلاند بسبب التراخي في تطبيق قواعد السلامة.

وأدى انهيار رافعة على قطار ركاب في كانو الثاني/يناير الفائت إلى مقتل 32 شخصا وإصابة عشرات آخرين في شمال شرق البلاد.

وفي 2020، لقي 18 شخصا حتفهم في اصطدام قطار شحن بحافلة كانت تقل ركابا إلى مراسم دينية.

كما قضى ثمانية أشخاص عام 2023 في تصادم بين قطار بضائع وشاحنة صغيرة كانت تعبر خطا للسكك الحديد في شرق تايلاند.