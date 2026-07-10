أكسيوس: جولة مفاوضات أميركية-إيرانية مرتقبة الأسبوع المقبل في سويسرا

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت تقارير صحفية أميركية، اليوم الجمعة (10 يوليو 2026)، عن جولة مفاوضات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل في سويسرا، وسط حراك دبلوماسي قطري مكثف في طهران لنزع فتيل التصعيد العسكري في مضيق هرمز.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصدر مطلع على قنوات الاتصال بين واشنطن وطهران قوله: "إن الجهود الدبلوماسية لم تتوقف خلف الكواليس، وهناك ترتيبات جارية لعقد اجتماع يضم وفدي البلدين الأسبوع المقبل".

مرجحاً اختيار سويسرا كأرض محايدة لاستضافة هذه المباحثات.

يأتي هذا الحراك مكملاً لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم بشأن موافقة واشنطن على طلب إيراني بمواصلة الحوار، رغم تأكيده على انتهاء مفعول اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار ميدانياً.

في سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن وفداً قطرياً رفيع المستوى يجري في طهران حالياً سلسلة اجتماعات مكثفة مع قادة ومسؤولين إيرانيين؛ لبحث آليات خفض التصعيد العسكري وإيجاد أرضية مشتركة تمهد للعودة إلى طاولة المفاوضات الشاملة.

وأوضحت المصادر أن أجندة المحادثات القطرية في العاصمة الإيرانية تركز بشكل رئيسي على إنقاذ "مذكرة التفاهم" الموقعة بين الطرفين في يونيو الماضي، وبحث معالجات جذرية لملف الأمن البحري وسلامة الملاحة في مضيق هرمز، بعد تبادل الضربات المباشرة والحصار البحري الذي هدد بتفجير الوضع الإقليمي.