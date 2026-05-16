الرقابة التجارية بأربيل تتّخذ إجراءات مشددة ضد المخابز المخالفة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الرقابة التجارية في أربيل، اليوم السبت، عن تنفيذ حملة تفتيشية واسعة أسفرت عن إغلاق 10 مواقع تجارية وضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، مؤكدة تشديد الرقابة على الأسواق مع اقتراب موسم عيد الأضحى.

وقال مدير الرقابة، هوكر علي، خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، إن اللجان المشتركة بالتعاون مع البلدية قررت إغلاق هذه المنشآت فوراً بعد ضبط محاولات لبيع مواد منتهية الصلاحية.

وكشف علي عن وضع اليد على أكثر من 16 طناً من الأرز الفاسد كان معداً لإعادة التعبئة والتسويق، بالإضافة إلى إحالة ملف "أسمدة كيميائية مغشوشة" إلى القضاء بعد ثبوت تلاعب بالمنشأ وفشلها في الفحوصات المختبرية، حمايةً لجهود المزارعين والموسم الزراعي.

وفي إطار الاستعدادات للعيد، حذّر مديرية الرقابة التجارية المواطنين من شراء السلع "المكشوفة" التي تفتقر لبيانات الصلاحية، مشدداً على أن الفرق الرقابية ستكثف جولاتها الميدانية لضرب المتلاعبين بالأسعار والجودة.

وفي ملف المخابز، توعدت المديرية بإغلاق أي فرن يستخدم "الزيت الأسود" الملوث في عمليات الحرق.

معلنةً في الوقت ذاته عن البدء بتوزيع حصص الغاز السائل على جميع المخابز والأفران هذا الأسبوع لضمان إنتاج صحي وصديق للبيئة.

يأتي ذلك، في وقتٍ أعلنت مديرية الرقابة التجارية في أربيل حصيلة نشاطها منذ مطلع العام 2026، باتخاذ إجراءات قانونية وغرامات مالية بحق 365 موقعاً مخالفاً، ومصادرة ما مجموعه 82 طناً من السلع التالفة.

بينما بلغت قيمة الغرامات المستحصلة نحو 66 مليون دينار عراقي، في إطار حملة مستمرة لضمان أمن الغذاء في العاصمة.