البطل الكوردي نامو فاضل يهزم خصمه الأميركي في أول بطولة لـ "نتفليكس"

أربيل (كوردستان 24)- حقق البطل الكوردي "نامو فاضل" انتصاراً مدوياً في أحدث ظهور له ضمن بطولات الفنون القتالية المختلطة (MMA) بالولايات المتحدة، مؤكداً مرة أخرى أن الروح القتالية الكوردية لا تعرف الاستسلام.

وشهدت قاعة (إنتويت دوم) في مدينة لوس أنجلوس، وضمن النسخة الأولى من بطولات "نتفليكس" الرياضية، نزالاً مثيراً جمع نامو فاضل بخصمه الأمريكي "جايك بابيان".

ورغم البداية القوية للمقاتل الأمريكي وسيطرته في الجولات الأولى، إلا أن فاضل استعاد زمام المبادرة ببراعة تكتيكية، مستخدماً حركة "خنق الأناكوندا" (Anaconda Choke) الشهيرة، حيث أحكم قبضته على رقبة خصمه ولم يترك له مجالاً حتى أعلن الأخير استسلامه.

وعقب الفوز الذي تابعه الملايين عبر البث المباشر، ظهر نامو فاضل متوشحاً بعلم كوردستان، وسط هتافات الجماهير، وتصدرت مانشيتات المواقع الرياضية عناوين من قبيل: "نامو فاضل أحكم قبضته على رقبة جايك وكاد أن يخنقه".

وفي تصريحات أدلى بها بعد اللقاء، وجه المقاتل الملقب بـ "نوه صلاح الدين" رسالة قوية قال فيها: "لقد استمددت روح القتال والصمود من شعبي الكوردي؛ فالكورد جميعاً بيشمركة، ونحن لا نهاب التهديد ولا نخشى الموت".

ومن شأن هذا الانتصار أن يعزز سجل نامو فاضل الاحترافي، حيث خاض 10 نزالات فاز في 9 منها وخسر واحداً فقط، مما يمهد الطريق أمامه للانضمام قريباً إلى كبرى المنظمات العالمية للفنون القتالية المختلطة (UFC).