مساعٍ سياسية مكثفة لتسريع تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في ظل التطورات السياسية الجارية في إقليم كوردستان، تشهد العاصمة أربيل حراكاً دبلوماسياً وسياسياً واسعاً بهدف تعجيل خطوات تشكيل الحكومة الجديدة، وتفعيل عمل برلمان الإقليم.

واستقبل مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، يوم أمس، وفداً رفيع المستوى من حزب البارتي (الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، حيث جرى التأكيد على ضرورة تكاتف القوى السياسية لتجاوز العقبات الراهنة.

وأشار سفين دزيي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم، إلى أن اللقاءات شملت بحث التنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد وتكثيف التواصل مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الدولية لضمان دعم دولي لاستقرار الإقليم.

تتركز الجهود السياسية حالياً على تسريع تفعيل البرلمان، وضمان التزام جميع القوى السياسية بالدستور والقوانين، حيث تسعى الكتل الفائزة إلى المضي قدماً في تسمية الحكومة الجديدة وتشكيل "الكابينة الوزارية" التي ستقود الإقليم في المرحلة المقبلة. وأكدت القيادات السياسية أن هناك إدراكاً جماعياً بأهمية استثمار الوقت وتفادي أي تأخير إضافي، نظراً للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها المنطقة.

رغم وجود توافق عام على ضرورة الحسم، إلا أن العملية لا تزال تشهد مفاوضات مستمرة بين الأحزاب لتقريب وجهات النظر. وقد صرحت چنار سعد عبد الله، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأن "العملية تتطلب وقتاً ومسؤولية لضمان تشكيل حكومة قادرة على خدمة مواطني الإقليم وتلبية تطلعاتهم".

يأتي هذا التحرك السياسي بعد انتهاء العمليات الانتخابية، حيث تضع القوى الكوردستانية نصب أعينها هدف تشكيل حكومة قوية وفاعلة قادرة على إدارة ملفات الإقليم الحساسة، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، بالتنسيق مع الجهات الدستورية المعنية في بغداد.