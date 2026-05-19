كتلة الديمقراطي الكوردستاني: تفعيل البرلمان ضرورة وطنية ودستورية لحماية كيان الإقليم

أربيل (كوردستان24)- أحيت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، اليوم الاثنين، الذكرى الرابعة والثلاثين لإجراء أول انتخابات برلمانية في الإقليم، واصفة إياها بالمنعطف التاريخي الأهم في تأسيس الكيان السياسي والقانوني والمؤسساتي لإقليم كوردستان.

وجاء في بيان الكتلة: "إن برلمان كوردستان، بصفته المؤسسة التشريعية والرقابية، يمثل الركيزة الأساسية لتحويل إرادة المواطنين إلى مصدر للسلطة والشرعية. لذا فإن حماية البرلمان هي حماية لكيان الإقليم وحقوقه الدستورية التي تحققت بفضل نضال طويل وتضحيات جسيمة قدمها شعبنا".

وأكدت الكتلة في بيانها ترحيبها الكامل بأي مبادرة تهدف إلى "إعادة تفعيل برلمان كوردستان"، لتمكينه من ممارسة دوره القانوني والطبيعي. واعتبرت أن إعادة تفعيل البرلمان باتت "ضرورة وطنية ودستورية ومؤسساتية ملحة"، خاصة في ظل الأوضاع الحساسة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب وجود برلمان فاعل يصون المصالح العليا للإقليم.

واختتمت الكتلة بيانها بالانحناء إجلالاً لأرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل تأسيس وحماية هذا الكيان الدستوري، مشددة على أن البرلمان سيظل المنجز الذي يجب الحفاظ عليه وتفعيله دائماً لخدمة إقليم كوردستان ومواطنيه.