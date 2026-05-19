تكلفة العمليات الأمريكية ضد إيران تتجاوز 85 مليار دولار في 79 يوماً

أربيل (كوردستان24)- كشفت بيانات حديثة صادرة عن موقع "Iran War Cost Tracker" أن حجم الإنفاق الأمريكي على العمليات العسكرية ضد إيران قد تجاوز 85 مليار دولار خلال الـ 79 يوماً الماضية. وأوضح الموقع المتخصص في تتبع تكاليف الحرب أن هذا المبلغ الضخم يغطي نفقات تموين القوات، وتحركات السفن الحربية والقطع البحرية التي نُقلت إلى المنطقة، بالإضافة إلى اللوجستيات المرتبطة بها.

وتأتي هذه التقديرات لتكشف عن فجوة كبيرة مع البيانات الرسمية؛ حيث تزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن مبلغ الـ 29 مليار دولار الذي أعلنه القائم بأعمال مدير الشؤون المالية في البنتاغون، جولز هيرست، قبل أيام.

وعلى الصعيد الاقتصادي الداخلي، أفاد باحثون في مختبر "حلول المناخ" بجامعة براون بأن الحرب ألقت بظلالها على المستهلك الأمريكي؛ حيث تسببت في قفزة بأسعار البنزين بنسبة 51.4% والديزل بنسبة 53.4%. وأشار التقرير إلى أن هذه الارتفاعات كبّدت المواطنين خسائر تجاوزت 42 مليار دولار، ما يعادل عبئاً إضافياً يقدر بنحو 322 دولاراً لكل أسرة أمريكية.

وفي تحول دراماتيكي مفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل هجوم عسكري واسع النطاق كان مقرراً شنه ضد إيران يوم غدٍ، وذلك استجابة لطلبات مباشرة من قادة دول خليجية. ويأتي هذا القرار بعد أيام من وصول المنطقة إلى حافة المواجهة الشاملة، ليعطي فرصة جديدة لمسار التفاوض المتعثر.

وكشف الرئيس ترامب عبر منشوره الأخير، أنه تلقى طلبات من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحث واشنطن على التريث في خيارها العسكري. وبحسب ترامب، فإن هؤلاء القادة أكدوا له وجود "مفاوضات جادة" تجري حالياً، معربين عن قناعتهم بالقدرة على التوصل إلى اتفاق سيكون "مقبولاً للغاية" للولايات المتحدة ودول المنطقة.