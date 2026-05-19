برلمان كوردستان.. منارة الديمقراطية ومركز الثقل الدبلوماسي في المنطقة

أربيل (كوردستان24)- في 19 أيار 1992 و4 حزيران من العام نفسه، زار كل من الرئيس مسعود بارزاني والرئيس الراحل جلال طالباني برلمان كوردستان بهدف الإعلان الرسمي عن "الشرعية القانونية" في كوردستان وافتتاح أول دورة برلمانية في تاريخ الشعب الكوردي. ورافقتهم في تلك الزيارة السيدة دانيال ميتران، المعروفة بـ"أم الكورد"، التي عادت لزيارة البرلمان مجدداً عامي 2003 و2009. وكان أبرز ما حملته من رسائل للشعب الكوردي يتمثل في التأكيد على حماية الديمقراطية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على الموارد المائية، باعتبارها ركائز أساسية لتنمية الإقليم، فضلاً عن دعم الكورد في جميع أجزاء كوردستان.

وفي 14 أيار 2005، زار المرحوم جلال طالباني برلمان كوردستان مجدداً بصفته رئيساً لجمهورية العراق، حيث شدد في كلمة ألقاها على أهمية وحدة الصف الكوردي وصون الحقوق الدستورية للشعب الكوردي في العراق الجديد.

كما زار جو بايدن برلمان كوردستان مرتين؛ الأولى عام 2002 بصفته رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والثانية عام 2011 عندما زار الإقليم بصفته عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وفي 24 تشرين الأول 2014، زار الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم برلمان كوردستان، مؤكداً في خطابه دعمه لإقليم كوردستان في حربه ضد تنظيم داعش، وداعياً إلى تعزيز التفاهم والتنسيق بين أربيل وبغداد.

وفي 26 آذار 2016، زار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برلمان كوردستان، معرباً عن تقدير المجتمع الدولي للشعب الكوردي لما قدمه من دعم للنازحين، وللتضحيات التي بذلتها قوات البيشمركة في مواجهة الإرهاب. وفي العام ذاته، زار وزير الخارجية الألماني آنذاك فرانك فالتر شتاينماير البرلمان، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة تدريب وتسليح قوات البيشمركة واستمرار المساعدات الإنسانية.

وفي 20 تموز 2023، ألقى رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد كلمة في برلمان كوردستان تناول فيها قضايا الموازنة وقانون النفط والغاز، مشدداً على أهمية اعتماد الحوار الوطني لحل جميع الخلافات بين الأطراف العراقية.

برلمان كوردستان.. من منبر وطني إلى مركز للدبلوماسية الدولية.

منذ تأسيسه عام 1992 وحتى اليوم، استقبل برلمان كوردستان أكثر من 1200 وفد رسمي وعشرات الرؤساء والشخصيات الدولية البارزة، وشهد إلقاء العديد من الخطابات المفصلية التي أسهمت في إيصال القضية الكوردية وترسيخ شرعية إقليم كوردستان في المحافل الدولية.

في 14 آذار 1991، وبعد الانتفاضة الشعبية الكبرى في جنوب كوردستان، ألقى الرئيس مسعود بارزاني خطاباً تاريخياً في مدينة كويسنجق دعا فيه إلى إجراء انتخابات وتأسيس برلمان كوردستان، لتمكين أبناء الإقليم من تقرير مصيرهم بأنفسهم. كما ناشد جميع القوى السياسية وقوات البيشمركة تهيئة الظروف المناسبة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاتخاذ القرار بشأن مستقبلهم.

19 أيار 1992.. فجر الديمقراطية وأول تجربة انتخابية

شكّل يوم 19 أيار 1992 نقطة تحول تاريخية في مسيرة إقليم كوردستان، إذ شهد أول انتخابات برلمانية في تاريخ الإقليم، وأسست لقيام أول مؤسسة تشريعية شرعية وأول حكومة منتخبة.

أُجريت الانتخابات وفق القانون رقم (1) الصادر عن الجبهة الكوردستانية، وتحت إشراف ومراقبة ممثلين عن منظمات دولية مختصة بحقوق الإنسان والديمقراطية، إضافة إلى حضور صحفيين أجانب.

وبلغ عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة 971,953 ناخباً، فيما تنافست سبع قوائم وأحزاب سياسية، أبرزها: الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني مع حزب الكادحين، والقائمة الإسلامية، إلى جانب عدد من القوائم والأحزاب الأخرى. كما شاركت أربع قوائم ممثلة للمكون المسيحي.

ووفق النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات، لم تتمكن سوى قائمتين من تجاوز نسبة الحسم البالغة 7%، وهما:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

التحالف المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب الكادحين.

وأُنشئت خلال الانتخابات 178 مركز اقتراع، وأسفرت النتائج عن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 437,889 صوتاً بنسبة 45.5%، مقابل 423,833 صوتاً للاتحاد الوطني الكوردستاني بنسبة 43.61%.

وبناءً على ذلك، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 51 مقعداً، والاتحاد الوطني الكوردستاني على 49 مقعداً، قبل أن يتنازل الحزب الديمقراطي عن مقعد واحد لصالح الاتحاد الوطني، ليصبح لكل منهما 50 مقعداً. أما المقاعد الخمسة المخصصة للمسيحيين، فقد حصلت الحركة الديمقراطية الآشورية على أربعة مقاعد، فيما نال الاتحاد المسيحي الكوردستاني مقعداً واحداً.

وفي 4 حزيران 1992، انتخب جوهر نامق سالم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئيساً للبرلمان، فيما اختير فؤاد معصوم من الاتحاد الوطني الكوردستاني رئيساً لأول حكومة في إقليم كوردستان.

نتائج انتخابات برلمان كوردستان (عدد المقاعد)

الدورة الأولى – 19/05/1992

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 50 مقعداً

الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب الكادحين: 50 مقعداً

الحركة الديمقراطية الآشورية: 4 مقاعد

الدورة الثانية – 30/01/2005

القائمة الوطنية الديمقراطية الكوردستانية: 104 مقاعد

الجماعة الإسلامية الكوردستانية: 6 مقاعد

الدورة الثالثة – 25/07/2009

القائمة الكوردستانية: 59 مقعداً

حركة التغيير (كوران): 25 مقعداً

قائمة الخدمات والإصلاح: 13 مقعداً

الدورة الرابعة – 21/09/2013

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 38 مقعداً

حركة التغيير: 24 مقعداً

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 18 مقعداً

الدورة الخامسة – 30/09/2018

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 45 مقعداً

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 21 مقعداً

حركة التغيير: 12 مقعداً

الجيل الجديد: 8 مقاعد

الجماعة الإسلامية الكوردستانية: 7 مقاعد

الدورة السادسة – 20/10/2024

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 39 مقعداً

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 23 مقعداً

الجيل الجديد: 15 مقعداً

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 7 مقاعد

نتائج الانتخابات بحسب عدد الأصوات

الدورة الأولى (1992)

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 443,879 صوتاً

الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب الكادحين: 423,833 صوتاً

الدورة الثانية (2005)

القائمة الوطنية الديمقراطية الكوردستانية: 1,570,663 صوتاً

الجماعة الإسلامية الكوردستانية: 85,270 صوتاً

الدورة الثالثة (2009)

القائمة الكوردستانية: 1,076,370 صوتاً

حركة التغيير: 445,024 صوتاً

قائمة الخدمات والإصلاح: 240,842 صوتاً

الدورة الرابعة (2013)

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 743,984 صوتاً

حركة التغيير: 476,136 صوتاً

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 350,500 صوت

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 186,741 صوتاً

الجماعة الإسلامية الكوردستانية: 118,574 صوتاً

الدورة الخامسة (2018)

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 688,070 صوتاً

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 319,912 صوتاً

حركة التغيير: 186,903 أصوات

الجيل الجديد: 127,115 صوتاً

الجماعة الإسلامية الكوردستانية: 109,494 صوتاً

الدورة السادسة (2024)

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 812,537 صوتاً

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 409,548 صوتاً

الجيل الجديد: 292,032 صوتاً

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 117,444 صوتاً

قراءة في نتائج الدورات الانتخابية

الدورة الأولى (19/05/1992)

تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني النتائج بحصوله على 443,879 صوتاً، فيما جاء تحالف الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب الكادحين ثانياً بـ423,833 صوتاً، بفارق يقارب 20 ألف صوت فقط.

الدورة الثانية (30/01/2005)

شهدت هذه الانتخابات مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن قائمة مشتركة حملت اسم القائمة الوطنية الديمقراطية الكوردستانية، وحققت 1,570,663 صوتاً، مقابل 85,270 صوتاً للجماعة الإسلامية الكوردستانية.

الدورة الثالثة (25/07/2009)

حافظت القائمة الكوردستانية على الصدارة بـ1,076,370 صوتاً، بينما حققت حركة التغيير إنجازاً لافتاً في أول مشاركة انتخابية لها بحصولها على 445,024 صوتاً، فيما نالت قائمة الخدمات والإصلاح 240,842 صوتاً.

الدورة الرابعة (21/09/2013)

الدورة الخامسة (30/09/2018)

الدورة السادسة (20/10/2024)

أعداد الناخبين في انتخابات برلمان كوردستان

الدورة التاريخ عدد الناخبين

الأولى 19/05/1992 971,953

الثانية 30/01/2005 1,753,919

الثالثة 25/07/2009 1,854,341

الرابعة 21/09/2013 1,956,331

الخامسة 30/09/2018 1,545,868

السادسة 20/10/2024 2,899,615

وتُظهر هذه الأرقام التطور المتواصل في حجم المشاركة الانتخابية والتجربة الديمقراطية في إقليم كوردستان منذ أول انتخابات عام 1992 وحتى الدورة السادسة التي جرت عام 2024.