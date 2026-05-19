محافظ النجف من أربيل: زيارتنا تهدف لنقل التجارب الناجحة في كوردستان إلى محافظتنا

أربيل (كوردستان24)- أكد محافظ النجف، يوسف مكي الكناوي، أن زيارته الحالية إلى محافظة أربيل في إقليم كوردستان تعد زيارة نوعية ومهمة، تهدف إلى الاطلاع على التجارب الناجحة التي حققها الإقليم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، سعياً للاستفادة منها وتطبيقها في محافظة النجف الأشرف.

ومع وصوله إلى مدينة أربيل، أجرى محافظ النجف سلسلة لقاءات مع الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إضافة إلى عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم ومؤسساته الخدمية.

وأشار الكناوي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، إلى أن العلاقات بين أربيل والنجف تاريخية وتمتد لعقود، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي "كبادرة لعمل الخير والتعاون المشترك". وأضاف: "اتفقنا على تبادل الزيارات بين دوائرنا الخدمية، ونأمل أن تشكل هذه الزيارة انطلاقة حقيقية لتوثيق التعاون وتطوير العمل المشترك بين المحافظتين".

أوضح الكناوي أن الوفد الزائر اطلع على نماذج ناجحة في الإقليم، لا سيما في ملفات "معالجة شح المياه، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم العالي والعمل البلدي". وأشار إلى أن هناك رغبة حقيقية لدى الإدارة المحلية في النجف لنقل هذه التجارب وتطوير الإمكانات المتاحة.

وفيما يخص القطاع الاستثماري، لفت محافظ النجف إلى وجود فرص واعدة، حيث أكد أن "هيئة استثمار النجف قد طرحت نحو 450 فرصة استثمارية في قطاعات السكن والصحة والطب، وغيرها من المجالات الحيوية". كما تطرق إلى أهمية تفعيل السياحة الدينية، مشدداً على ضرورة وجود رحلات جوية مباشرة بين مطاري أربيل والنجف، نظراً لما يمثله المطاران من منافذ حيوية ونقاط جذب سياحي.

وعن الزيارات المليونية، أشاد الكناوي بالاستعدادات والخدمات المقدمة من قبل المسؤولين في أربيل وإقليم كوردستان لزوار الإمام الحسين (عليه السلام) خلال مواسم الزيارة الأربعينية، معرباً عن أمله في توسيع هذا التعاون ليشمل كافة الجوانب، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الشعب الكوردي وأهالي النجف الأشرف.