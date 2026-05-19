بالدبكات والزغاريد.. عفرين تستقبل مئات العائلات العائدة من رحلة النزوح في كوباني

أربيل (كوردستان24)- شهدت منطقة عفرين وريفها، اليوم الثلاثاء، أجواء احتفالية غامرة مع وصول أولى قوافل العائلات النازحة العائدة من ريف كوباني، بعد سنوات من التهجير بعيداً عن ديارهم الأصلية.

وانطلقت القافلة التي تضم 623 عائلة مهجرة من قرية "كولمد" بريف كوباني ليلة أمس الإثنين، متوجهة نحو مدينة عفرين وقراها. وفور وصول القافلة، استقبل الأهالي المتواجدون في المنطقة أقاربهم وعائلاتهم العائدة بالدبكات الشعبية والزغاريد، في مشهد إنساني عكس حجم الشوق وفرحة العودة إلى أرض الأجداد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتسهيل عودة المهجرين والنازحين من أهالي عفرين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإنهاء معاناة النزوح التي استمرت لسنوات في المخيمات والقرى المجاورة.

وعبر عدد من العائدين عن سعادتهم البالغة بالعودة، مؤكدين أن "الدار لا تكتمل إلا بأهلها"، وسط آمال بأن تشكل هذه القافلة بداية لعودة طوعية وشاملة لجميع النازحين والمهجرين إلى مناطقهم في عفرين .