تركيا تعتقل 110 أشخاص للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن شرطة مكافحة الإرهاب التركية ألقت القبض، اليوم الثلاثاء 19 ايار/مایو 2026، على 110 أشخاص للاشتباه في قيامهم بأنشطة تدعم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وذلك في عملية استهدفت إسطنبول بشكل رئيسي.

ويُتهم المشتبه بهم بتنظيم دروس في جمعيات غير قانونية، وتلقين الأطفال الصغار فكر داعش، وجمع الأموال للتنظيم، والسعي لتجنيد أعضاء جدد، في عملية نسقها مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وجاءت الاعتقالات خلال مداهمات متزامنة في ثلاث محافظات، تركزت في إسطنبول، حيث ضبطت الشرطة أربعة بنادق و90 طلقة نارية، بالإضافة إلى وثائق ومواد رقمية.

وفي الأسبوع الماضي، ألقت الشرطة القبض على 324 شخصًا آخرين في مداهمات استهدفت مشتبهين بالانتماء لداعش في 47 محافظة، وفقًا لوزارة الداخلية.

وفي 7 أبريل/نيسان، قُتل مسلح وأصيب اثنان آخران في تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

قال وزير الداخلية مصطفى شيفتشي إن أحد القتلى مرتبط بـ"منظمة تستغل الدين"، والتي أفادت وسائل الإعلام التركية بأنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلق مسلحو داعش النار على الشرطة في بلدة يالوفا شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط وإصابة تسعة آخرين.

كما قُتل ستة من مسلحي داعش في اشتباك مسلح استمر لساعات، وقامت تركيا باعتقال أكثر من 600 شخص يُشتبه بانتمائهم للتنظيم خلال الأسابيع اللاحقة.