فرنسا وتركيا تتصدران الدول الأوروبية في اكتظاظ السجون

أربيل (كوردستان24)- أفاد تقرير حديث صدر اليوم الثلاثاء 19 ايار/مایو 2026، بأن فرنسا وتركيا سجلتا أعلى معدلات اكتظاظ في السجون بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، حيث بلغت النسبة 131 سجيناً لكل 100 مكان متاح.

واستندت هذه الأرقام، التي أعدتها جامعة "لوزان" لصالح المجلس الذي يضم 46 دولة عضوًا، إلى بيانات جُمعت في أوائل عام 2025. ومنذ ذلك الحين، قدمت السلطات الفرنسية إحصاءات أحدث وأكثر إثارة للقلق، حيث قُدِّر معدل الاكتظاظ بنحو 139.1% في أبريل 2026.

وأشار التقرير إلى أنه من بين 51 إدارة سجون قدمت بياناتها (حيث تقدم دول مثل إسبانيا وبريطانيا والبوسنة تقاريرها موزعة حسب الأقاليم)، تعاني 14 إدارة من تخطي عدد السجناء للطاقة الاستيعابية للمنشآت.

ترتيب الدول حسب نسب الاكتظاظ

حلت كرواتيا في المرتبة الثالثة بنسبة (123 سجيناً لكل 100 مكان)، تلتها إيطاليا (121)، ثم مالطا (118)، وقبرص (117)، والمجر (115)، وبلجيكا (114)، وأيرلندا (112).

وفي المقابل، سجلت بعض الدول أداءً أفضل في إدارة المساحات السجنية، حيث جاءت أوكرانيا في مقدمة الدول الأقل ازدحاماً بنسبة (50)، تلتها إسبانيا (77)، ثم ألمانيا (80).

معدلات الحبس بالنسبة للسكان

أما على صعيد معدلات السجن نسبةً إلى عدد السكان، فقد تصدرت تركيا القائمة بـ (458 سجيناً لكل 100,000 نسمة)، تليها أذربيجان (271)، ثم مولدوفا (245). ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، سجلت المجر أعلى المعدلات بـ (206)، تليها بولندا (189)، ثم جمهورية التشيك (178).

زيادة سنوية ملحوظة

وبشكل عام، أظهرت الدراسة أنه حتى تاريخ 31 يناير 2025، تجاوز إجمالي عدد السجناء في الدول المشمولة بالتقرير 1.1 مليون سجين، ما يمثل زيادة بنسبة 8.5% على أساس سنوي. كما لفت التقرير إلى ارتفاع طفيف في نسبة السجينات، حيث زادت من 4.8% إلى 5.2% خلال الفترة ما بين يناير 2024 ويناير 2025.



المصدر: فرانس برس