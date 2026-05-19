أعراس في زمن الحرب: إيران تنظم حفلات زفاف جماعية لأزواج تعهدوا بـ "التضحية"

أربيل (كوردستان24)- نظمت السلطات الإيرانية حفلات زفاف جماعية عامة في طهران لأزواج سجلوا في مبادرة ترعاها الدولة، يعلنون فيها استعدادهم للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجرت المراسم في وقت متأخر من يوم امس الاثنين، وشملت مئات الأزواج في عدة ميادين رئيسية بالعاصمة، بما في ذلك أكثر من 100 زوج في ساحة "الإمام الحسين" الفسيحة وسط طهران، وفقاً لتقارير وسائل إعلام إيرانية.

بُثت هذه المراسم عبر التلفزيون الحكومي في محاولة لرفع الروح المعنوية في زمن الحرب، في وقت يكرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بشن عمل عسكري جديد ضد إيران، وسط وقف إطلاق نار مهتز أوقف القتال الذي اندلع في 28 فبراير.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المشاركين انضموا إلى ما يسمى بمخطط "التضحية بالنفس" (جانفدا باللغة الفارسية)، حيث يتعهد المتطوعون بوضع حياتهم على المحك في الحرب؛ عبر القيام بمهام مثل تشكيل سلاسل بشرية لحماية محطات الطاقة.

وتؤكد السلطات الإيرانية أن ملايين الأشخاص قد سجلوا أسماءهم في هذه المبادرة، بمن فيهم شخصيات بارزة مثل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف والرئيس مسعود بزشكيان.

وأظهرت صور وصول الأزواج إلى ساحة الإمام الحسين في سيارات جيب عسكرية مزودة بمدافع رشاشة، حيث عُقد قرانهم على منصة في حفل ترأسه رجل دين.

وكانت المنصة مزينة بالبالونات وبصورة عملاقة للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر للعلن بعد منذ ارتقائه إلى هذا المنصب عقب مقتل والده وسلفه علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب.

وقالت شابة ترتدي فستان زفاف إسلامي أبيض، لم يذكر اسمها، وهي تقف بجانب عريسها في لقطات نشرتها وكالة أنباء "مهر": "بالتأكيد، تمر البلاد بحالة حرب، لكن للشباب أيضاً الحق في الزواج".

بينما قال رجل يرتدي بدلة داكنة، وبجانبه عروسه، إنهم سعداء لأن هذه المناسبة تصادف ذكرى زواج الإمام علي من فاطمة ابنة النبي محمد (ص)، وأضاف: "لقد نلنا بركاتهما، كما جئنا لنقدم أطيب تمنياتنا للناس في الشوارع".

وأشارت وكالة "مهر" إلى أن 110 أزواج شاركوا في حفل ساحة الإمام الحسين وحده، فيما أظهرت الصور حشوداً من المهنئين وهم يحملون الورود ويتابعون المراسم.

ومنذ اندلاع الحرب، دأبت السلطات الإيرانية على تنظيم تجمعات حكومية كبرى بشكل يومي تقريباً، بهدف إبراز التعبئة الشعبية في ظل الصراع المستمر.



المصدر: وسائل اعلام ایرانیة