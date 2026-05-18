وصول جميع حجاج إقليم كوردستان إلى المملكة العربية السعودية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- صرح "كاروان ستوني"، المتحدث الرسمي باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، بأن آخر قافلة من حجاج الإقليم قد وصلت إلى مدينة مكة المكرمة، مؤكداً أن جميع الحجاج بسلامة تامة وفي أجواء إيمانية، حيث استقر أكثر من ألف حاج (في القافلة الأخيرة) دون أي مشاكل أو عوائق وبدأوا بأداء مناسكهم الدينية.

وأضاف المتحدث باسم الحج والعمرة، أن جميع حجاج الإقليم البالغ عددهم حالياً 5120 حاجاً قد استقروا بسلام في مدينة مكة، وتُقدم لهم الخدمات اليومية اللازمة من قبل حكومة إقليم كوردستان.

كما أوضح "كاروان ستوني" أنه بناءً على توصيات "مسرور بارزاني" رئيس حكومة إقليم كوردستان، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور "بشتيوان صادق"، فإن جميع حجاج الإقليم لهذا العام سافروا جواً إلى الديار المقدسة.

وأشار إلى تقديم تسهيلات كبيرة في المطارات، خاصة فيما يتعلق بتذاكر الطيران ونقل الأمتعة؛ حيث يتم إيصال حقيبة الحاج من منزله لتوضع أمام باب غرفته في مكة المكرمة دون الحاجة للبحث عنها.

واختتم ستوني بالقول إن الفرق الطبية تتواجد يومياً بين الحجاج لمراقبة حالتهم الصحية، كما يتم تقديم ثلاث وجبات طعام يومياً بلمسة طهاة كوردستانيين عبر 22 بوفيه مفتوح مخصص لخدمة الحجاج.