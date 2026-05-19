انفجار يهز العاصمة السورية دمشق

أربيل (كوردستان24)- شهد حي "باب شرقي" في العاصمة السورية دمشق، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 19 أيار/مايو 2026، انفجاراً قوياً تشير المعلومات الأولية إلى أنه ناجم عن سيارة مفخخة.

وفي التفاصيل، سُمع دوي انفجار عنيف في أرجاء حي باب شرقي، أعقبه تصاعد لأعمدة الدخان الأسود التي غطت سماء المنطقة. من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الجهات الأمنية المختصة باشرت تحقيقاتها فور وقوع الحادث للكشف عن ملابساته.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الانفجار وقع بالقرب من مبنى "إدارة التسليح" في منطقة باب شرقي، ناتحاً عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل إحدى السيارات، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المكان.

وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن وقوع خسائر بشرية (قتلى أو جرحى)، فيما فرضت القوات الحكومية طوقاً أمنياً مشدداً حول موقع الحادث ولا تزال التحقيقات جارية.