مدير عام دائرة الإصلاح: الإفراج عن 3565 محكوماً خلال ستة أشهر في إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام لدائرة الإصلاح الاجتماعي في إقليم كوردستان، عن الإفراج عن أكثر من ثلاثة آلاف محكوم خلال الأشهر الستة الماضية، فيما استفاد مئات النزلاء من الخدمات الطبية والتأهيلية في مراكز علاج إدمان المخدرات.

واستعرض المدير العام للإصلاح الاجتماعي في الإقليم، إحسان عبد الرحمن بابان، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 6 حزيران 2026، إحصائيات النصف الأول من العام الحالي للنزلاء والمحكومين في مديريات إصلاح (أربيل، والسليمانية، ودهوك)، متطرقاً إلى تفاصيل الإفراج عن آلاف النزلاء ومشاركتهم في الدورات التأهيلية ومراكز العلاج.

وأشار المدير العام إلى أن مراكز الإصلاح (الكبار، والنساء، والأحداث) في المحافظات الثلاث استقبلت 4094 محكوماً جديداً لقضاء فترات عقوبتهم خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. وفي المقابل، أُنجزت معاملات الإفراج عن 3565 نزيلاً عادوا إلى عائلاتهم، فضلاً عن الإفراج الشرطي (المشروط) عن 676 محكوماً آخرين.

كما مُنحت إجازة منزلية (سراح مؤقت) لـ 161 نزيلاً، فيما استفاد 3880 نزيلاً من خدمة الزيارات العائلية (الخلوة الشرعية). وأضاف بابان أنه جرى تنظيم 238 دورة تدريبية وندوة وورشة عمل للموظفين والنزلاء، إلى جانب إلقاء 73 محاضرة دينية وإرشادية داخل مراكز الإصلاح خلال الفترة ذاتها.

وحول مراكز تأهيل مدمني المخدرات، أوضح المدير العام أن 226 نزيلاً شاركوا واستفادوا من الرعاية والخدمات العلاجية والصحية المقدمة في هذه المراكز، بينما جرى الإفراج عن 10 نزلاء بموجب عفو خاص.

وفيما يخص العملية التعليمية، أشار بابان إلى أن 534 نزيلاً يواصلون دراستهم داخل المدارس التابعة لمراكز الإصلاح، فيما سُجلت 35,864 زيارة من قبل النزلاء إلى المكتبات الملحقة بالإصلاحيات.

وفي ختام المؤتمر، استعرض إحسان عبد الرحمن خطة العمل المخصصة للأشهر الستة المقبلة، ثم أجاب على أسئلة الصحفيين بشأن أوضاع النزلاء وأبرز العقبات والمشاكل الفنية والمالية التي تواجه مراكز الإصلاح، وتؤثر على توفير الاحتياجات الأساسية للنزلاء وتطوير البيئة الإصلاحية في إقليم كوردستان.