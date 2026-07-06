العراق يخصص 400 حافلة و6 قطارات للمشاركة في تشييع علي خامنئي

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النقل العراقية عن تخصيص 400 حافلة و6 قطارات لنقل المشاركين في مراسيم تشييع ووداع مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي.

وأوضحت وزارة النقل في بيان لها، اليوم الاثنين 6 تموز 2026، أن الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود خصصت 400 حافلة لتأمين نقل المواطنين الراغبين في المشاركة بالمراسيم.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة العامة للسكك الحديد خصصت كذلك 3 قطارات لتسييرها من بغداد باتجاه كربلاء، و3 قطارات أخرى تنطلق من البصرة نحو كربلاء، تلبيةً لاحتياجات المشاركين.

ودعت وزارة النقل المواطنين والمشاركين إلى تجنب الازدحام والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والكوادر الفنية لضمان انسيابية حركة النقل. وأكدت في ختام بيانها استمرار العمل في مرائب بغداد والمحافظات خلال يوم التشييع والأيام التي تليه لتأمين حركة التنقل بشكل منظم.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، بدأت اليوم الاثنين في طهران مراسيم تشييع ووداع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، حيث يُطاف بجثمانه في شوارع العاصمة، وسط توقعات بأن تستمر المراسيم لنحو 10 ساعات.

من جانبه، دعا الجنرال حسن حسن زاده الجماهير المشيعة إلى التوجه بنظام وهدوء نحو ساحة "آزادي" (الحرية)، حيث من المقرر أن تختتم هناك المراسيم الجارية في طهران.

كما تشير الخطط المقررة إلى نقل جثمان علي خامنئي لاحقاً إلى العراق، ليطاف به في مدن كربلاء والنجف لتمكين المواطنين من تقديم العزاء والوداع الأخير.

يُذكر أن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي من مواليد عام 1939 في مدينة مشهد، وشغل منصب رئيس الجمهورية الإيرانية في الفترة ما بين 1981 و1989، ليتولى بعدها منصب مرشد الثورة الإسلامية منذ عام 1989 وحتى وفاته.

وكان علي خامنئي قد قُتل في 28 شباط 2026 عن عمر ناهز 86 عاماً إثر ضربة أمريكية إسرائيلية، ليُختار لاحقاً ابنه مجتبى خامنئي خلفاً له في منصب المرشد الأعلى لإيران.