حماس تتنحى عن إدارة غزة.. لجنة وطنية تقود المرحلة المقبلة

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أربيل (كوردستان24)- أفادت مصادر مطلعة في حركة حماس، اليوم، أن الحركة اتخذت قراراً بحل لجنتها الإدارية الحكومية التي تولت إدارة قطاع غزة لسنوات، وذلك في خطوة وصفتها بأنها "بادرة حسن نية" لتسهيل انتقال المهام إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وأوضحت المصادر أن اللجنة الحكومية الحالية، برئاسة محمد الفرا، ستتحول إلى "لجنة تسيير أعمال" مؤقتة فور تقديم استقالتها، لحين استلام اللجنة الوطنية الجديدة مهامها رسمياً. ومن المقرر أن يعقد المكتب الإعلامي الحكومي مؤتمراً صحفياً هاماً ظهر الاثنين للإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب وساطة قام بها "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتضم "اللجنة الوطنية" المزمع تسلمها المهام كفاءات وطنية مستقلة برئاسة علي شعث، إلا أنها لا تزال تمارس أعمالها من القاهرة بانتظار الموافقة الإسرائيلية على دخول أعضائها إلى القطاع.

ويُنظر إلى هذا القرار كتحول سياسي بارز في استراتيجية حماس منذ عام 2007، حيث أكدت الحركة مراراً جاهزيتها للتنحي عن الإدارة المدنية لصالح جهات وطنية متوافق عليها، وذلك في إطار جولات المحادثات المستمرة في القاهرة برعاية مصرية وقطرية وتركية.