الإطار التنسيقي يحسم موعد استكمال الكابينة الوزارية لـحكومة الزيدي

أربيل (كوردستان 24)- قرر الإطار التنسيقي المضي في استكمال الحقائب الشاغرة ضمن الكابينة الوزارية لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي فور انتهاء عطلة العيد، مبيناً أن الحسم سيتم وفقاً للسياقات الدستورية والتفاهمات السياسية الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع هام وطارئ عقده الإطار في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي؛ لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات التنفيذية والتشريعية المقبلة.

واستهل المجتمِعون اللقاء بتقديم التهاني والتبريكات إلى رئيس الوزراء بمناسبة نيل كابينته الوزارية ثقة مجلس النواب العراقي، معربين عن دعمهم لإنجاح مهامه الوطنية في خدمة المواطنين.

كما شدد الحاضرون على وحدة وتماسك قوى الإطار التنسيقي وحرصها على استمرار العمل المشترك بما يضمن الاستقرار السياسي ويحمي المصالح العليا للبلاد.

وفي لفتة سياسية، أعرب المجتمعون عن تقديرهم وتثمينهم للجهود التي بذلها رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني خلال فترة توليه المسؤولية، مشيدين بما قدمته حكومته من مشاريع خدمية وتنفيذية حظيت برضا وقبول شعبي واسع.

وعلى الصعيدين الأمني والإقليمي، جدد الإطار التنسيقي موقفه الرافض لأي أعمال عدائية أو اعتداءات مسلحة تنطلق من الأراضي العراقية وتستهدف دول الجوار الإقليمي أو الدول العربية الشقيقة.

مؤكداً ضرورة احترام سيادة الدول لتجنيب المنطقة خطر التصعيد، وطالب في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية باستكمال التحقيقات الجارية في الخروقات الأخيرة واتخاذ التدابير اللازمة لصون أمن العراق وسيادته.