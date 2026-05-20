الأمن السوري يمنع أصحاب "الحراقات" من دخول مدينة حلب للاحتجاج على قرار إزالتها

أربيل (كوردستان24)- منعت قوى الأمن الداخلي السورية، اليوم، أرتالاً تضم المئات من أصحاب وعمال "الحراقات" (مصافي النفط التقليدية البدائية) من دخول مدينة حلب، للحيلولة دون تنظيمهم تظاهرة احتجاجية في ساحة "سعد الله الجابري" وسط المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن أرتالاً ضخمة انطلقت من ريف حلب وتوجهت نحو مركز المدينة، بهدف الاحتجاج على القرارات الأخيرة الصادرة بحقهم. ومع اقتراب هذه الارتال من مداخل حلب، اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة وعمدت إلى قطع الطرق ومنع المحتجين من التقدم باتجاه الساحة الرئيسية.

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية عقب صدور قرار حاسم ومفاجئ من "الشركة السورية للبترول" يقضي بإزالة وإيقاف جميع "الحراقات" بشكل نهائي في المنطقة.

وفي الوقت الذي يطالب فيه أصحاب هذه الحراقات بالتراجع عن القرار كونه يمس مصدر رزق آلاف العائلات التي تعتمد على تكرير النفط بالطرق البدائية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تؤكد السلطات السورية على المضي في تنفيذ القرار لاعتبارات تنظيمية وبيئية وصحية.