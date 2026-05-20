محكمة التمييز بإقليم كوردستان تخاطب جنايات السليمانية مجدداً بشأن قضية شيخ جنكي

أربيل (كوردستان 24)- جددت رئاسة محكمة التمييز في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مطالبة محكمة جنايات السليمانية بنقل ملف القضية الخاصة بـ لاهور شيخ جنكي والموقوفين على خلفية أحداث فندق "لاله زار" الشهيرة.

وقال عضو فريق الدفاع عن شيخ جنكي، المحامي دانا تقي الدين، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن محكمة التمييز وجهت اليوم كتاباً رسمياً إلى جنايات السليمانية، يعد الثاني عشر من نوعه، للتأكيد على ضرورة إرسال ملف القضية والخاص بالمادة (56) من قانون العقوبات، والمتعلق بالموقوفين في أحداث فندق "لاله زار".

وأوضح تقي الدين أن موكله لاهور شيخ جنكي يواجه تهمتين رئيسيتين؛ الأولى وفق المادة (56) والتي يُتهم فيها رفقة شقيقه "بولاد" و10 أشخاص آخرين بمحاولة القتل والتخطيط لـ "انقلاب"، فضلاً عن قضية أخرى منفصلة تندرج تحت أحكام المادة (406) المتعلقة بالقتل العمد.

وتعود خلفية القضية إلى ليلة 22 آب/أغسطس من العام الماضي (2025)، حينما شهد محيط فندق "لاله زار" في مدينة السليمانية اشتباكات مسلحة عنيفة استمرت لعدة ساعات بين قوات تابعة للاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني، ومسلحين موالين للاهور شيخ جنكي، وأسفرت المواجهات حينها عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وانتهت باعتقال شيخ جنكي والعشرات من أنصاره.