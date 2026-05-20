مالية كوردستان ترسل قوائم رواتب أيار إلى الحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن إرسال قوائم رواتب الموظفين ومتقاضي الإعانات الحكومية لشهر أيار/مايو الجاري، إلى جانب تقرير ميزان المراجعة الخاص بشهر نيسان/أبريل الماضي، إلى العاصمة الاتحادية بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن الفريق الفني التابع لها أنجز إعداد القوائم والتقارير المالية المطلوبة، ومن المقرر تسليمها فنيّاً ورسميّاً غداً الخميس إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية؛ وذلك لاستكمال الإجراءات التدقيقية المتبعة والمباشرة بتمويل وصرف رواتب الشهر الحالي لموطفي الإقليم.

وتضمن البيان توضيحاً محاسبياً من وزارة مالية الإقليم بشأن آلية تحديد الإيرادات غير النفطية لشهر أيار الجاري وتحويل حصة الحكومة الاتحادية منها.

وأوضحت الوزارة أن المبادئ والأعراف المحاسبية المقرة تقتضي ربط تحديد حجم هذه الإيرادات بتقرير ميزان المراجعة الشهري.

مبينة أنه لا يمكن حصر إجمالي الإيرادات غير النفطية بدقة قبل نهاية الشهر وإغلاق الحسابات، ووصول كافة البيانات الجردية من الوحدات المحاسبية الفرعية إلى المديرية العامة للمحاسبة في أربيل.

مؤكدة أن تسوية هذا الملف مالياً ستتم فور انتهاء الشهر الحالي.