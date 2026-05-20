أربيل تحتضن مهرجاناً سينمائياً للتوعية البيئية

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في العاصمة أربيل، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الأولى لـ "مهرجان كوردستان لفيلم البيئة الجميلة" بمشاركة 18 عملاً سينمائياً، في حدث ثقافي وفني بارز يهدف إلى تسخير الفن السابع لنشر الوعي البيئي وحماية الطبيعة الخلابة في الإقليم.

وقال مدير المهرجان، بشتيوان عبد الله، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن هذا الحدث يمثل رؤية مبتكرة وحساسة للتعامل مع قضايا المناخ والطبيعة.

مشيراً إلى أن السينما الحاضنة للمهرجان (إمباير سينما) ستعرض على مدار يومين 18 كورتيجاً سينمائياً تتنوع بين الأفلام الروائية الفنية القصيرة، والوثائقيات، والمواد التنويهية التوعوية، بهدف تحفيز المجتمع على تبني سلوكيات صديقة للبيئة.

وأوضح عبد الله أن المهرجان يتجاوز الإطار التقليدي لعرض الأفلام، إذ يضم أجندة اجتماعية وميدانية واسعة تشهد مشاركة نخبة من الفنانين والنجوم القادمين من مختلف مدن إقليم كوردستان، سينخرطون في مبادرات بيئية واقعية كحملات غرس الأشجار، وتنظيف المواقع العامة وجمع المخلفات.

منوهاً بأن هذه الأنشطة ستُوثق وتُبث لاحقاً ضمن برنامج تلفزيوني خاص لضمان وصول الرسالة التوعوية إلى أوسع شريحة من الجمهور.

وعلى الصعيد التنافسي، كشف مدير المهرجان عن تشكيل لجنتي تحكيم تخصصيتين لتقييم الأعمال المشاركة واختيار أفضل ثلاثة نتاجات سينمائية للفوز بجوائز المهرجان الكبرى، مما يخلق بيئة تنافسية محفزة لصناع الأفلام الشباب لتقديم قضايا البيئة بقوالب بصرية وثائقية أكثر عمقاً وتأثيراً.

واختتم عبد الله حديثه بالتأكيد على أن الرسالة الجوهرية للمهرجان - إلى جانب حماية الطبيعة ونشر البهجة - تكمن في تصدير الوجه الحضاري المشرق لكوردستان؛ بوصفه إقليماً ينبض بالحياة، والجمال، وقيم التعايش المشترك، ولإثبات أن إرادة البناء والتنمية لدى الإنسان الكوردي تظل عصية على الانكسار أمام أي تحديات أو صراعات.