افتتاح معرض خاص لفن الخط العربي بأربيل تحت عنوان "السلام والتعايش"

أربيل (كوردستان24)- افتُتح اليوم الأربعاء 20 أيار/مايو 2026، في قاعة غرفة تجارة وصناعة أربيل، معرض خاص لفن الخط العربي للفنان يحيى إبراهيم أربيلّي، تحت عنوان "السلام والتعايش"، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية والفنية.

وشهد حفل الافتتاح حضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، وسروَر هاوارى ممثل وزارة التجارة، إلى جانب گيلاں حاجي سعيد رئيس غرفة تجارة وصناعة إقليم كوردستان، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومحبي الفن.

وعقب الافتتاح، قام محافظ أربيل بجولة داخل المعرض واطّلع عن قرب على اللوحات الفنية المعروضة، مثنياً على أعمال الفنان وما تحمله من إبداع، إذ صُممت باستخدام مواد قيّمة مثل الألماس والذهب والفضة.

وأكد خوشناو أن هذه الأعمال تمثل انعكاساً للتوازن بين عالم الأعمال والإبداع الفني، مشيراً إلى أنها تحمل في الوقت ذاته رسالة واضحة عن السلام والتعايش في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، إلى العالم.