افتتاح أول مهرجان للمنتجات المحلية والألبان في قضاء سميل بمحافظة دهوك

أربيل (كوردستان 24)- افتُتح في قضاء سيميل بمحافظة دهوك، أول مهرجان للمنتجات المحلية والألبان، برعاية محافظ دهوك علي تتر، وبمشاركة عدد من المنتجين المحليين وأصحاب المشاريع الزراعية والغذائية.

ويهدف المهرجان إلى دعم الإنتاج المحلي، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن التعريف بالمنتجات الوطنية وتعزيز فرص تسويقها داخل المحافظة وخارجها.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور مسؤولين محليين وممثلين عن القطاعات الزراعية والإنتاجية، إلى جانب مشاركة واسعة من المواطنين الذين اطلعوا على مختلف المنتجات المعروضة.