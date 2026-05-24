أكثر من 10 آلاف كوردي يتقدمون للحصول على الجنسية السورية ضمن مرسوم إلغاء آثار إحصاء 1962

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية السورية أن أكثر من 10 آلاف مواطن كوردي تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية السورية، في خطوة جديدة ضمن مسار معالجة تداعيات إحصاء عام 1962 الاستثنائي الذي حرم آلاف الكورد من الجنسية لعقود.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن عدد طلبات التجنيس المقدمة من المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 بلغ 2892 طلباً عائلياً، تتضمن تفويضات قانونية لتجنيس 10 آلاف و516 فرداً.

وأوضحت أن محافظة الحسكة سجلت العدد الأكبر من الطلبات، تلتها محافظة حلب ثم العاصمة دمشق، ما يعكس الإقبال الواسع على الاستفادة من الإجراءات الجديدة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المرسوم رقم 13، الذي نص على إلغاء الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بإحصاء عام 1962، والذي أدى إلى حرمان شريحة واسعة من الكورد السوريين من حقوق المواطنة والجنسية على مدى سنوات طويلة.

ومن المقرر أن تنتقل العملية، بعد استكمال المرحلة الأولى الخاصة باستقبال الطلبات، إلى مرحلة تدقيق البيانات والتحقق من صحتها، تمهيداً للمرحلة النهائية التي تتضمن منح الجنسية للمستحقين وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة.