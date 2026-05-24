العبادي يرحب بزيارة مسرور بارزاني إلى بغداد ويؤكد: نحن بلد واحد وتحدياتنا مشتركة

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس تحالف النصر، حيدر العبادي، بزيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى بغداد، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم يتزامن مع تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وشدد العبادي في تصريح للصحفيين على أن "العراق بلد واحد، وأن التواصل الدائم بين بغداد وأربيل أمر بالغ الأهمية"، مشيراً إلى أن أي تداعيات تؤثر على الإقليم تؤثر بالضرورة على باقي العراق، والعكس صحيح.

وتطرق العبادي إلى التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة، مؤكداً انعكاساتها المباشرة على الداخل العراقي، وداعياً إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتكاتف لمواجهة الأزمات.

وحول ملف تصدير النفط، أبدى العبادي قلقه من تداعيات توقف التصدير بسبب إغلاق مضيق هرمز، موضحاً أن هذا الملف يشكل تحدياً حقيقياً، حيث تعتمد نحو 95% من الموازنة العامة على الإيرادات النفطية. ودعا العبادي إلى استثمار هذه الظروف لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.

وفي رده على سؤال حول المشاكل المتراكمة بين بغداد وأربيل، أعرب العبادي عن أسفه لفشل الطبقة السياسية المتعاقبة في حلها بشكل جذري.

وقال: "يجب أن نضع أيدينا بأيدي بعض لحل هذه المشاكل، ولا يجوز بأي حال من الأحوال معاقبة أي مواطن، سواء كان في إقليم كوردستان أو في أي بقعة أخرى من العراق، بسبب خلافات سياسية".

وختم العبادي تصريحه بالتأكيد على وجود اتفاق سياسي لاستكمال تشكيلة الحكومة عبر البرلمان بعد عطلة العيد.