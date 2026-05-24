مسرور بارزاني: دعم شيوخ عشائر وسط وجنوب العراق يمنحنا القوة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، السعي لتعميق العلاقات التاريخية بين الإقليم ومختلف المكونات العراقية، مشدداً على أن دعم ومساندة شيوخ العشائر تمثل ركيزة قوة لمساعي الحكومة.

ونشر مسرور بارزاني، اليوم الأحد 24 أيار 2026، تدوينة عبر منصة (X) قال فيها: "سعدتُ في بغداد باستقبال عدد من شيوخ عشائر وسط وجنوب العراق".

وأضاف رئيس الحكومة في تدوينته: "أكدنا خلال اللقاء العمل على تعميق الروابط التاريخية بين إقليم كوردستان ومختلف المكونات العراقية، وإن دعمهم ومساندتهم تمنحنا القوة".

تأتي هذه اللقاءات في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس حكومة الإقليم إلى العاصمة الاتحادية بغداد، لتعزيز التفاهمات السياسية والاجتماعية بين الجانبين.