وزارة الزراعة في إقليم كوردستان تصدر تعليمات "الأضاحي" للوقاية من الحمى النزفية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بهدف منع انتشار مرض "الحمى النزفية" وحماية الصحة العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أصدرت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، مجموعة من الإجراءات والتعليمات الجديدة للمواطنين والقصابين.

وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، 24 أيار 2026، أن جميع المجازر (المسالخ) النموذجية ستكون مفتوحة أمام المواطنين طيلة أيام العيد، مع تواجد كامل للأطقم الطبية والبيطرية للإشراف على فحص المواشي ولحوم الأضاحي. وسيتم الإعلان عن أسماء المجازر وجداول عملها عبر وسائل الإعلام لضمان علم المواطنين بها.

شروط الأضحية:

ووفقاً للتعليمات، يجب أن تكون الأضحية خالية من أي أعراض مرضية، وخاصة "القراد" الذي يعد الناقل الرئيسي لمرض الحمى النزفية، كما يُشترط ألا يكون الحيوان قد تلقى أي علاجات طبية أو أدوية خلال الأسابيع الثلاثة التي تسبق ذبحه.

إجراءات الوقاية للقصابين والمواطنين:

وجهت الوزارة القصابين والمواطنين الذين يذبحون الأضاحي بضرورة:

1. الالتزام التام بالنظافة واستخدام القفازات المطاطية والملابس الوقائية الخاصة.

2. غسل اليدين والمعدات جيداً وتعقيمها بعد الانتهاء من الذبح والتعامل مع اللحوم.

3. عدم تجمع المواطنين حول الحيوان أثناء عملية الذبح والتقطيع لتجنب أي ملامسة غير آمنة.

كيفية التعامل مع اللحوم والمخلفات:

لضمان سلامة اللحوم، شددت الوزارة على اتباع الخطوات التالية:

الحفظ: حفظ اللحوم في الثلاجة (التبريد) لمدة 24 ساعة قبل الاستهلاك.

النقل: نقل اللحوم عبر مبردات أو في درجات حرارة تتراوح بين (2-6) درجات مئوية.



التوزيع: استخدام أكياس نايلون جديدة، شفافة وغير ملونة عند توزيع اللحوم.



المخلفات: يُمنع منعاً باتاً رمي مخلفات الذبح في الشوارع والأزقة؛ بل يجب وضعها في أكياس مغلقة ووضعها في الأماكن التي حددتها البلديات والمجازر لهذا الغرض.

