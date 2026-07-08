طقس العراق.. تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تقريرها المفصل لحالة الطقس للأيام المقبلة، مشيرة إلى تأثر البلاد بموجة غبار ونشاط في الرياح، تزامناً مع ارتفاع جديد في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً في عموم البلاد، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية نهاراً لتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مما يتسبب بتصاعد الغبار في أجزاء من المنطقتين الوسطى والجنوبية. وأوضح البيان أن درجات الحرارة ستبقى مقاربة لما سجلته اليوم في المنطقة الوسطى، بينما ترتفع قليلاً في الشمال، وتنخفض طفيفاً في المحافظات الجنوبية.

وفقاً للتقرير الرسمي، ستتفاوت درجات الحرارة في المحافظات كما يلي:

الأعلى حرارة: ميسان (45) درجة، تليها البصرة والمثنى وذي قار (44) درجة.

الفرات الأوسط والوسط: النجف، الديوانية، واسط، بابل، وديالى (43) درجة، بينما تسجل بغداد وكربلاء وصلاح الدين (42) درجة.

المنطقة الغربية والشمالية: الأنبار وكركوك (41) درجة، أربيل ونينوى (40) درجة، فيما تسجل دهوك والسليمانية أدنى الدرجات بـ (38) درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة أن يشهد يوم الجمعة طقساً صحواً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية. أما يوم السبت، فستعود الرياح الشمالية الغربية لتنشط نهاراً مسببة غباراً في بعض الأماكن، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بالمناطق الشمالية والجنوبية.

وختمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى أن يوم الأحد القادم سيشهد طقساً حاراً في عموم البلاد مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، حيث ستسجل درجات الحرارة ارتفاعاً إضافياً لتتجاوز المعدلات المسجلة في الأيام السابقة في جميع مناطق العراق.