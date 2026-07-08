ترامب: هجماتنا على إيران رد مباشر على استهداف السفن.. والضربات المقبلة ستكون أوسع

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اربيل (كوردستان24) - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية جاءت ردًا مباشرًا على الهجوم الذي استهدف السفن، مؤكدًا أن واشنطن ستصعد عملياتها إذا كررت طهران تلك الهجمات.

وقال ترامب، اليوم الخميس 9 يوليو/تموز 2026، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "هذه الهجمات جاءت انتقامًا من قصف إيران للسفن أمس"، محذرًا طهران من أن أي تكرار لهذه الهجمات سيؤدي إلى "وضع أسوأ بكثير مما هو عليه الآن".

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي رفيع أن الضربات التي بدأت الولايات المتحدة بتنفيذها تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الهجمات خلال الساعات المقبلة ستكون أوسع نطاقًا وأكثر عددًا من تلك التي نُفذت أمس.

من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ سلسلة من الضربات الجديدة ضد مواقع إيرانية، موضحة أن العمليات العسكرية ترتبط مباشرة بحماية المصالح الدولية، وأن هدفها الأساسي ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة التجارة والملاحة البحرية الدولية.