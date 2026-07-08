"مطلوب شائك" خلف القضبان.. اعتقال (دعلج) هارب بقرار قضائي في قضاء كلار!

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أربيل (كوردستان24)- في واقعة طريفة أثارت ردود فعل مرحة، نجحت قوات الأمن البيئي في إقليم كوردستان من إلقاء القبض على "هارب شائك - الدعلج" من العدالة، بعد عملية تعقب صدر فيها أمر قضائي رسمي.

وبدأت فصول هذه القضية غير المألوفة اليوم الأربعاء (8 يوليو 2026)، عندما تلقت شرطة الغابات والبيئة في قضاء "كلار" بلاغاً من أحد المواطنين يفيد برصد قنفذ بري (الدعلج) هارب يتجول في المنطقة.

وتفاعلاً مع البلاغ وبشكل جدي وحازم، تحركت مفرزة أمنية خاصة بإشراف مباشر من مدير قسم شرطة الغابات والبيئة في القضاء، مدعومة بأمر رسمي صادر عن "قاضي تحقيق كلار" لإلقاء القبض على القنفذ الهارب.

وأعلنت شعبة الإعلام في شرطة الغابات والبيئة بإدارة "كرميان"، أن الدعلج "المعتقل" يقبع حالياً بأمان داخل مقر شرطة كلار، مؤكدة أنه تم فتح "ملف تحقيق رسمي" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا النزيل غير التقليدي، وسط تساؤلات طريفة من المتابعين عما إذا كان المتهم الشائك سيطلب كفالة أم سيقضي محكوميته خلف القضبان!