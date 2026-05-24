طهران: معادلات ما بعد الحرب لن تكون كسابقاتها

أربيل (كوردستان24)- أعلن قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، علي عبد اللهي، أن القوات المسلحة لبلاده في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تهديد مهما كان مستواه، مؤكداً أن الصمود في وجه المخاطر سيستمر "حتى النفس الأخير".

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد، 24 أيار 2026، قال عبد اللهي إن إيران تقدم "نموذجاً جديداً للحرب" على الساحة الدولية، يمكن أن يكون مصدر إلهام للشعوب الساعية نحو الاستقلال والحرية، مشدداً على أن عملية المقاومة دائمة ولا نهاية لها.

وأشار عبد اللهي إلى أن إيران تعيش حالياً في "حالة حرب"، واصفاً الانتصارات التي تحققت بأنها "معجزة إلهية"، ومؤكداً في الوقت ذاته أن "معادلات مرحلة ما بعد هذه الحرب لن تكون بأي حال من الأحوال كما كانت قبلها".

من جانب آخر، وفي سياق متصل بالعلاقات الإيرانية الأمريكية، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة عبر منصته "تروث سوشيال"، هاجم فيها الاتفاق النووي السابق الذي وقعه باراك أوباما، واصفاً إياه بـ"أسوأ اتفاق" مهد الطريق لإيران لامتلاك سلاح نووي. وأكد ترامب أن المفاوضات التي تجريها إدارته الآن "مختلفة تماماً" وتتبع نهجاً معاكساً.

وأوضح ترامب أنه أوعز لممثليه في المفاوضات بعدم التسرع في الوصول إلى اتفاق، لأن "الوقت يصب في مصلحة الولايات المتحدة". وأضاف: "الحصار الاقتصادي سيستمر بكل قوة وتأثير حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي والتوقيع عليه. يجب على الطرفين أخذ الوقت الكافي لإتمام الاتفاق بشكل صحيح، لأنه لا مجال لأي خطأ".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العلاقات مع إيران تتجه نحو مرحلة "أكثر احترافية وإنتاجية"، لكنه وضع شرطاً أساسياً وهو ألا تقوم إيران بتطوير أو امتلاك سلاح نووي.

وختم ترامب رسالته بشكر دول الشرق الأوسط على تعاونها ودعمها، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيتعزز من خلال "اتفاقيات أبراهام التاريخية"، وأضاف مستدركاً: "من يدري، ربما ترغب الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضاً في الانضمام إلى هذه الاتفاقيات".