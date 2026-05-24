فيلمٌ كوردي يتأهّل للتصفيات النهائية في مهرجان "شعاع الضوء" بإسبانيا

أربيل (كوردستان 24)- تأهّل الفيلم الكوردي القصير "بحر الأمل" للمخرج جبرائيل أبو بكر، إلى التصفيات النهائية لمهرجان جوائز "شعاع الضوء" (Ray of Light Awards) الدولي، والمقرر إقامته في جزيرة إيبيزا الإسبانية نهاية الشهر الجاري.

وقال مخرج الفيلم جبرائيل أبو بكر، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، اليوم الأحد، إن وصول الفيلم إلى المرحلة النهائية يعد إنجازاً سينمائياً بارزاً يعكس القيمة الفنية للعمل، لا سيما وأن المهرجان يعتمد معايير صارمة ترتكز على عمق الرسالة الإنسانية ومدى تأثيرها، إلى جانب الأدوات التقنية والجمالية بصناعة السينما.

وأوضح أبو بكر أن فيلم "بحر الأمل" يسلط الضوء على المآسي الإنسانية الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة، متبعاً مسارات مدنيين حاصرهم واقع الحرب وأُجبروا على النزوح القسري، ليخوضوا رحلات محفوفة بمخاطر الموت والغرق بحثاً عن ملاذ آمن يضمن لهم العيش بكرامة.

وأضاف المخرج أن مهرجان جوائز "شعاع الضوء" يعنى بالقصص الإنسانية العميقة التي تهدف إلى الارتقاء بالوعي البشري وتوطيد الروابط الإنسانية.

مشيراً إلى أن المهرجان تأسس تخليداً لإرث الممثل البريطاني الراحل راي ستيفنسون، حيث يتبنى أصدقاؤه ومحبوه من الفنانين استمرار هذا الحدث كرسالة تؤكد قدرة الفن على تغيير الأفكار والمشاعر الإنسانية.

وتنطلق فعاليات النسخة الثانية من المهرجان في 29 أيار 2026 في جزيرة إيبيزا بإسبانيا، وتستمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة بمشاركة نخبة من الأفلام العالمية.