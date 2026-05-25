قاليباف وعراقجي يصلان الدوحة

منذ 6 دقائق

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، برفقة وزير الخارجية عباس عراقجي، اليوم الاثنين 25 مايو 2026، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مفاوضات حاسمة مع الولايات المتحدة تهدف إلى التوصل لاتفاق يفضي إلى إنهاء الحرب المستعرة في المنطقة.

ونقلت وكالتا "رويترز" و"فرانس برس" عن مصادر مطلعة، أن المحادثات تتركز بشكل أساسي على ملفات شائكة، في مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز، ومصير مخزونات اليورانيوم المخصب لدى إيران.

وأشار مسؤول لـ "رويترز" إلى أن الوفد الإيراني يضم أيضاً محافظ البنك المركزي، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها طهران لملف الإفراج عن مليارات الدولارات من أموالها المجمدة في الخارج، كجزء أساسي من أي تسوية نهائية محتملة بين البلدين.

وفي أول رد فعل له، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بياناً عبر منصته "تروث سوشيال"، حدد فيه سقف التوقعات الأمريكية، قائلاً: "الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقاً عظيماً وذا مغزى، أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق".

وهاجم ترامب سياسات الإدارات السابقة، مؤكداً: "سيكون هذا الاتفاق نقيضاً تاماً لكارثة (البرجام) التي فاوضت عليها إدارة أوباما الفاشلة، والتي كانت طريقاً مفتوحاً لإيران نحو السلاح النووي.. أنا لن أعقد اتفاقاً من ذلك النوع!".

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة في ظل أزمة إقليمية غير مسبوقة، حيث تدخل المواجهة العسكرية بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، يومها التاسع والثلاثين. وتأتي المحاولات الإيرانية للتوصل إلى حل في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية خانقة، مما يجعل من استعادة الأموال المجمدة مطلباً ملحاً للنظام في مقابل تقديم تنازلات في الملفين النووي والإقليمي.