عشرات القتلى بانهيار منجم ذهب غير قانوني في أنغولا

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل 28 عاملاً على الأقل، نصفهم من عائلة واحدة، عندما انهار منجم ذهب غير شرعي في شمال أنغولا السبت، بحسب تقارير ومسؤولين.

وقال مسؤول في الشرطة للتلفزيون الوطني "تي بي إيه" إن السلطات انتشلت جثث 28 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، عقب الانهيار الذي وقع فجر السبت في منجم في إقليم بينغو في شمال شرق العاصمة لواندا.

وأضاف "كان هؤلاء الشبان يستخرجون معادن استراتيجية، وتحديدا الذهب، في هذه المنطقة، وفي لحظة معينة انهار المنجم"، مشيرا إلى أن عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على ضحايا آخرين.

وأكد مسؤول في جهاز الإنقاذ الحصيلة نفسها لوسائل إعلام محلية، موضحا أن من بين القتلى 13 شخصا من العائلة نفسها.

وتجذب ثروات أنغولا من الألماس والمعادن الأخرى، من بينها الذهب، آلاف الرجال للعمل في مناجم غير قانونية وغير خاضعة للرقابة.

ونقلت وكالة الأنباء الأنغولية عن مسؤولين في إقليم بينغو قولهم إن نحو سبعة آلاف عامل مناجم غير شرعيين ينشطون في استخراج الذهب في المنطقة.