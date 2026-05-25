واشنطن ترفع شعار "لا دولارات بلا تنازلات" وطهران تطلب ضمانة بكين

أربيل (كوردستان24)- تشهد الساحة الدولية حراكاً دبلوماسياً متسارعاً لإنهاء الحرب في إيران وحسم ملفها النووي، وسط تفاؤل حذر يشوبه تعثر في صياغة البنود النهائية المتعلقة برفع العقوبات ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

الموقف الأمريكي: "لا غبار.. لا دولارات"

أكد مسؤولون أمريكيون أن الخلافات حول صياغة بنود البرنامج النووي وتوقيت رفع العقوبات لا تزال تعرقل إتمام الاتفاق النهائي. وفيما تبدي واشنطن تفاؤلاً بإمكانية تجاوز هذه العقبات قريباً، أطلق البيت الأبيض هذا الأسبوع شعاراً حازماً هو "لا غبار.. لا دولارات"، في إشارة واضحة إلى أن إيران لن تجني أي فوائد مالية أو مساعدات قبل التخلص تماماً من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يُقدر بنحو ألف رطل.

وتسعى الولايات المتحدة للحصول على التزامات قاطعة من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وهو ما وافقت عليه إيران مبدئياً، رغم تأكيدها أن التفاصيل التقنية الدقيقة ستُترك لجولات محادثات لاحقة.

الموقف الإيراني: شرط "الوجهة الصينية"

في المقابل، كشفت مصادر رفيعة المستوى عن تطور جديد في الموقف الإيراني؛ حيث أبدت طهران استعداداً لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها، لكنها اشترطت أن تكون "الصين" هي الوجهة التي يُنقل إليها هذا المخزون. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي طهران للحصول على ضمانات صينية قوية قبل المضي قدماً في أي اتفاق مع واشنطن، تزامناً مع ضغوط تمارسها لإطلاق الأصول المجمدة لإنعاش اقتصادها المتعثر.

وساطة رباعية: قطر وباكستان وبكين في قلب المشهد

على صعيد التحركات الميدانية، وصل وفد إيراني رفيع يضم أعضاءً بارزين من فريق التفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين 25 ایار/ مايو 2026، وهو ما اعتبرته واشنطن مؤشراً إيجابياً يعكس قدرات قطر كوسيط فاعل. وفي سياق متصل، برز الدور الباكستاني كلاعب محوري في هذه المفاوضات؛ حيث التقى الرئيس الصيني "شي جينبينغ" في بكين اليوم برئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف"، بحضور قائد الجيش الباكستاني الجنرال "عاصم منير"، الذي يوصف بأنه المفاوض الرئيسي في المحادثات بين واشنطن وطهران.

وتشير التقارير إلى أن إسلام آباد تصر على ضرورة أن تلعب بكين دور "الضامن" لأي اتفاق مستقبلي، وسط ترجيحات بتوجه قائد الجيش الباكستاني إلى الدوحة للانضمام إلى الجهود الدبلوماسية الرامية لتقريب وجهات النظر وإنهاء الصراع. بين التشدد الأمريكي في ملف التخصيب، والاشتراطات الإيرانية بضمانات شرقية، يبقى ملف "سلم الرواتب" الدبلوماسي معلقاً بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة في أروقة الدوحة وبكين.



المصدر: وکالات