لأول مرة في موسم الحج.. طائرات مسيّرة لتأمين الأدوية بالمشاعر المقدسة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم الاثنين، أول تصريح تشغيلي من نوعه للعمليات المحددة لخدمات توصيل الأدوية واللوجستيات الطبية باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز)، وذلك في نطاق المشاعر المقدسة بمكة المكرمة خلال موسم حج 1447هـ، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير قطاع النقل الجوي، وتمكين التقنيات المتقدمة، وتوطين الحلول الابتكارية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز سرعة الاستجابة للخدمات الطبية واللوجستية الطارئة في المشاعر المقدسة، وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

ويعد هذا التصريح امتداداً للتجارب التشغيلية الناجحة التي شهدتها المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الماضي، والتي أسهمت في دعم وتطوير الأطر التشغيلية والتنظيمية اللازمة، وصولاً إلى مرحلة الاعتماد والتصريح الرسمي لهذه العمليات الحيوية في الموسم الحالي.

وأكدت الهيئة أن هذا التوجه يعكس حرص المملكة على تبني أحدث التقنيات العالمية وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، ودعم الابتكار في قطاع الطيران عبر توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في البيئات التشغيلية المعقدة، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، تماشياً مع مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران ومستهدفات رؤية المملكة 2030.